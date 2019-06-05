家樂福獨家「臺虎精釀中華職棒30周年啤酒禮盒」，4罐啤酒印有象、龍、虎、獅元老級球隊吉祥物圖樣、及1只印上中華職棒30 logo啤酒杯，330ml x 4入，原價450元、特價399元，全台限量1500盒。（家樂福提供）

家樂福獨家「卡迪那 x 拿坡里墨西哥嗆辣披薩口味」320g，18日前原價115元、特價99元，與多款派對小點心都可當下酒菜。（家樂福提供）

家樂福夏日啤酒節「家樂福啤酒博覽會」今年陣容龐大，18日前網羅50個國家品牌、超過500多款啤酒，包含台灣熱銷、日韓強打、各國經典、精釀熱銷、微醺調酒與高分啤酒，有85款是新品與獨家，看好去年啤酒業績較前年增逾6％，今年加碼主推台灣品牌，加上接下來2周末系列活動，預估啤酒業績可較去年成長10％以上。

今年家樂福受矚目的台灣品牌眾多，像是適逢中華職棒30周年慶，與臺虎獨家合作的「臺虎精釀中華職棒30周年啤酒禮盒」，全台限量1500盒；也與中華職棒合作歡慶中職30系列活動，8日至16日連續2周末在全台4間指定家樂福分店舉辦親子同樂小小棒球員體驗活動，和中華職棒明星對抗賽將，詳洽家樂福FACEBOOK官方粉絲團。

台灣熱銷款還有金色三麥啤酒、北台灣啤酒、金車柏克金、傳奇精釀、台啤等，近期女性喜愛的「台啤果微醺啤酒」也是人氣新品，獨家新品則有「柏克金烘培麥香窖藏啤酒」。

進口啤酒以比利時啤酒為首，推出16款由全球2大指標啤酒評分網站Ratebeer（Rb）＆Beeradvocate（Ba）公布Rb91~Rb100 ／ Ba4.13~Ba4.5分評價比利時高分啤酒，每款皆由全球啤酒愛好者透過外觀、香氣、味覺、風味、整體等5個項目平均分數統計評選。

近年精釀啤酒受歡迎，以標榜高品質口感、高名聲釀酒廠、高質淨水質成為精釀口感保證，這次精選「台灣傳奇精釀啤酒」與澳洲精釀熱銷款「小天使啤酒」。另，去年賣出1萬1000桶的桶裝啤酒，也推出5000ml「荷蘭海尼根分眾量桶」、「保拉納德國啤酒桶裝」特價優惠。

此外，可當啤酒良伴的零食則有家樂福獨家與卡迪那 x 拿坡里披薩聯名的「墨西哥嗆辣披薩口味」，與「樂事海唐辛子口味」、卡滋爆米花與泰山聯名的「焦糖仙草蜜風味爆米花」等款。18日前會員單筆購買啤酒／洋芋片／堅果核果系列商品滿399元送30元現金折價劵，單筆最多送990元。

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(中時 )