金門縣訪問團拜會大陸國台辦，期待在觀光旅遊、經貿交流與環境保護，在政策上給予大力支持。（縣府提供）

金門縣訪問團拜會全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中（右中），希望共同拓展金酒的大陸市場。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯率團赴大陸交流訪問，今（5）日下午在與國台辦主任劉結一的北京會面中，明確就觀光旅遊、經貿交流與環境保護等3大層面議題，期盼對岸在政策上大力支持，讓金門邁出更大發展腳步，並當面邀請他抽空到金門走一走。

楊鎮浯帶領縣府和金酒主管赴大陸訪問，在結束廈門、漳州雙城行程後，4日下午馬不停蹄飛往北京，先拜會北京市台辦副主任黃塞溪，期盼開展兩地旅遊、經貿等產業合作交流，今日上午再與全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中見面，希望共同拓展金酒的大陸市場。

下午，楊鎮浯在與大陸國台辦主任劉結一會晤時，再就觀光旅遊、經貿交流與環境保護等3大議題，表達希望國台辦能夠給予政策支持，協助解決相關問題和推動金門民生、經濟發展。

楊鎮浯特別提到，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，且具有小三通的便捷性，始終扮演兩岸和平交流往來的先鋒，而金門和大陸福建地緣相近，許多民生問題與福建沿岸城市息息相關，密不可分。

楊鎮浯並指出，大陸總書記習近平在今年1月2日《告台灣同胞書》40周年談話中指出，兩岸要「應通盡通」，提升「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，實有助於解決金門地區民生問題，金門縣政府也秉持「應通盡通」的理念，積極成立專責推動小組，籌畫各項交流工作和派員與福建、廈門相關單位交換意見。

楊鎮浯期待對岸在目前的惠台措施之外，制定更多照顧金門的「惠金措施」，以突破現有法令框架與限制，讓「人進的來，貨出的去」，才能讓金門整體經濟永續發展，彰顯兩岸和平發展的難能可貴。

楊鎮浯強調，近年金門基礎建設已有大幅進展，金門「小三通」也已突破2000萬人次，今年陸客來金旅遊人數，也相較去年同期成長逾30％，但仍有很大的成長空間，需要兩岸有關當局給予政策支持，鬆綁相關法規限制，讓金門旅遊與經濟產業能夠蓬勃發展，打造共榮的「福建共同生活圈」。

楊鎮浯表示，金廈「兩門」密切往來，正是兩岸和平交流的體現，期盼劉結一撥空循金廈「小三通」到金門走走看看，親自體驗金門濃濃的人情味與特有的金門之美。

(中時 )