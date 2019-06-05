民族國小學童周成諺（右）、林冠宏（左二）跟市長黃敏惠分享得獎喜悅。（廖素慧攝）

博愛國小獲得客家語創作高年級組第一名，接受市長黃敏惠（右四）頒獎。（廖素慧攝）

嘉義市108年度本土語言答喙鼓比賽5日頒獎，民族國小學童周成諺、林冠宏從歌仔戲團跑龍套的經驗取材創作，榮獲中年級組創作冠軍，博愛國小陳亮頤、陳芊羽勇奪客家語創作高年級組第1名，市長黃敏惠頒獎，並鼓勵小朋友透過本土語文認識家鄉故事。

民族國小4年級周成諺、林冠宏創作表演《有夢～愛拚才會紅》，一開場就是歌仔戲曲調，令人印象深刻，原來周成諺的媽媽許秀菁是寶麗仔戲團成員，擔綱演小生，他常跟著媽媽在演出中客串路人甲、八爺等角色，耳濡目染，對歌仔戲及表演有興趣，此次獲獎作品靈感即來自客串歌仔戲的經驗。

周成諺、林冠宏搭檔參加第19屆維他露文化獎全國閩南語答喙鼓比賽，也擊敗各縣市21組好手，勇奪國小組冠軍，他們特地帶了獎座到頒獎會場，跟黃敏惠市長分享榮耀及喜悅。

博愛國小6年級陳亮頤的父親、陳芊羽的母親是客家人，但家裡不太說客語，他們對客語也陌生，2人此次第4度搭檔參賽客語答嘴鼓作為自我挑戰，每周在客語社團逐句練習、念熟，賽前幾天更密集訓練衝刺，終於成功奪冠，芊羽把表演的短片及得獎喜訊分享給住苗栗的阿公阿嬤，公嬤也開心不已。

黃敏惠說，「答喙鼓」活潑逗趣，大人小孩藉此更能欣賞本土語言之美，進而傳承與創新本土優質文化，今年度幼兒園及國中小有131隊、262人報名參加，比去年增加14隊、28人，推廣本土語文的成效有目共睹。

(中時 )