高雄市三民區登革熱群聚病例已達14例，緊鄰的台南市也提高防治規格，登革熱防治中心表示，高雄此波疫情有3名確診病例於發病期間曾至台南活動，其中1例曾至仁德區太子里旅遊、1例工作地在仁德區一甲里、1例曾回白河區內角里老家。登革熱防治中心今天也針對3例活動地點進行環境戶內外化學防治及孳生源清除。

台南市長黃偉哲擔憂疫情擴散可能，今日特別到仁德區視察化學防治及孳生源清除等防疫作業，籲請市民落實「巡、倒、清、刷」等工作，做好居家清潔與積水清理，才是最有效的防疫策略。

黃偉哲指出，今年登革熱疫情恐比去年嚴峻，絕對不能掉以輕心，尤其，南部地區往來密切，有可能將病媒蚊帶來台南，因此今天市府來做預防性的噴藥，基於料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署，市府必須規畫先期作業，因為如果一旦發生本土病例，必然衝擊台南觀光與生活各面向，衛生局、環保局、民政局、警察局及各區公所等單位不分局處，一起動起來，提高規格，並以疫情已經發生的態度來防疫。

登革熱防治中心指出，台南市目前有20起境外移入，第20例境外移入越南籍36歲女性旅客，因該個案活動地多，有永康區西灣里、埔園里，北區公園里、新市區永就里、台南公園、七股鹽山，為有效防堵，已於6月4日、6月5日完成活動居住地周圍環境戶內外化學防治及孳生源清除。

防治中心同時也籲請仁德區太子里、一甲里、白河區內角里、永康區西灣里及埔園里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所發現發燒民眾，請進行登革熱NS1快篩並提高警覺加強通報。

登革熱防治中心再次提醒，民眾有需前往高雄市鼎金里、鼎西里及金獅湖市場活動時，務必做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲，身體裸露部位塗抹政府機關核可的防蚊藥品。並請台南市醫療院所醫師加強詢問TOCC，有無東南亞國家或高雄市鼎金里、鼎西里及金獅湖市場活動史的問診，有登革熱疑似症狀請進行登革熱NS1快篩，以利及早診斷，避免病毒於社區中擴散，導致本土病例發生，危害社區的健康。

(中時 )