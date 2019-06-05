失業男疑似跳麻善大橋尋短，警消搜尋一日無所獲。（劉秀芬翻攝）

5日清晨5點半左右，消防局接獲民眾報案，指麻善大橋橋上有鞋子、手機、衣物及零食等物品，疑似有人跳水尋短，勤務中心立即派遣麻豆消防分隊出動2車1艇7人前往搜尋，並陸續請求支援協助搜索，然直到晚上6點仍無所獲，經與家屬溝通，6日早再派人車繼續搜尋。

現場消防人員回報，經接觸報案人後，於橋上麻豆往善化方向珍愛生命告示牌下方發現鞋子、手機、衣物及零食等物品，但水面未發現有飄浮物。經警消陸續增派船艇、空拍機搜尋至晚間6點天色昏暗才暫停。

據了解，疑似落水的是28歲麻豆男子，警方已找到家屬到場確認是其兒子的物品，但現場未發現遺書，該男昨天清晨3點多曾和父母通電話，說了一句「爸媽對不起」就掛掉，因男子已失業一個多月，平時沉默寡言，一天多無音訊，讓家人焦急。

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