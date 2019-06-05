日本75歲以上高齡駕駛肇事事故頻傳，踩錯油門、煞車而釀成慘禍的情況尤其多。豐田汽車自2018年12月起推出可在5款車上加裝的「防止踩錯油門、煞車的控制加速系統」，近日又宣布2019年之內，可加裝該系統的汽車將從目前的5款車增加到12款車。

「防止踩錯油門、煞車的控制加速系統」是在汽車前後加裝超音波感應器，可檢測出汽車前、後方3公尺以內的牆壁等障礙物，並發出警報聲提醒駕駛，而且在駕駛想踩煞車而錯踩成油門時，還會控制加速的速度，以減輕衝撞的受害程度。

在倒車時即使後方沒有檢測出障礙物，但若駕駛以時速5公里的速度踩油門的話，系統也會控制加速度，以確保安全駕駛。

豐田打出「交通事故零死傷」的口號，積極開發提高安全性的汽車，並將設計重點放在預防交通事故的發生、停車時的衝撞、事故發生後的救助等，盼藉由此系統實現交通事故零死傷的目標。

已經購車的車主，只要是指豐田汽車指定的車款，便可在事後要求加裝該系統，含稅價5萬5080日圓(約新台幣1萬6千多元)。

(中時 )