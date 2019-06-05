發生於2016年的第一銀行ATM遭詐領案經台北地檢署指揮調查局追查駭客，漂亮破案，深受國際媒體關注，英國Normal Life Pictures公司為記錄台灣執法機關合作偵辦案件及調查局協助國際執法單位逮捕本案幕後主嫌歷程，由導演Mr. Hugo Berkeley率旅英華人劉佳昕（Ariel Liu）來台拍攝紀錄片。5日赴調查局採訪專案人員。

調查局指出，一銀盜領案當時由檢、調、警3方分工合作，由調查局負責追查駭侵跡證與幕後主嫌，調查局動員大量資安人力，於2天扣押全台41部ATM硬碟及相關設備，分析數百GB電磁紀錄與上千萬筆網路連線紀錄，極短時間內即掌握本案犯罪手法，令人印象深刻。

而於3名外籍車手落網後，調查局仍持續追查幕後主嫌，經比對盜領案與國際犯罪集團卡巴奈克（Carbanak）的手法與特徵高度相符後，隨即透過管道與國際刑警組織（Interpol）及歐洲刑警組織（Europol）網路犯罪中心（European Cybercrime Centre，EC3）展開合作，歷經2年來的努力，終於在2018年3月26日將集團首腦之一俄羅斯籍男子Denis Katana逮捕。

調查局是由承辦本案的資通安全處吳富梅處長及羅永典調查官受訪，說明調查局如何整合團隊力量，於最快時間內分析駭客入侵銀行、遙控ATM吐鈔手法，進而還原犯罪集團駭侵真相。

採訪結束後，調查局長呂文忠也接見拍攝團隊，對於本案受到國際媒體重視表達感謝，並強調跨國公、私部門國際合作，共同打擊跨境網路犯罪的重要性，針對任何不法駭侵犯罪情形，調查局定將全力偵辦，以維護國家安全與社會安定。

(中時 )