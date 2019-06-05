路易莎蛋糕新品，粉紅泡泡慕斯蛋糕，及岩燒黃金乳酪派，9折嘗鮮價。（品牌提供）

路易莎咖啡致力精品咖啡平價化，近期也邁入13周年，總經理黃銘賢表示，路易莎每年進口200多噸世界頂級莊園咖啡豆，是台灣大型咖啡連鎖店，提供單品咖啡最多的品牌，也擁有專屬的尋豆師，每年從全球引進超過20種極品咖啡豆，引領國人品嘗莊園精品咖啡的風潮，例如日前推出的世界冠軍豆種「巴拿馬藝伎」，即造成空前熱銷紀錄。

路易莎目前連鎖店破460家，從2006年從一家五坪小店開始，邁向500家連鎖咖啡品牌，2017年初首創在FB社群平台推出「虛擬黑卡」，以出示手機黑卡頁面即享優惠，方便會員使用，打破傳統實體卡或下載APP綁住會員，現在黑卡會員已累積超過50萬人。

適逢6月13日是路易莎13周年慶，品牌也推出黑卡會員專屬優惠，除了自6月10日至6月14日享有「1餐食＋1飲品／總金額8折」外；同時也推出2款蛋糕新品9折優惠，6月20日至6月30日，路易莎新品粉紅泡泡慕斯蛋糕，及岩燒黃金乳酪派新品，享9折嘗鮮價。

(中時 )