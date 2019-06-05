近日有民眾察覺臺南市關廟區有間電鍍廠，不分晝夜飄散著刺鼻味的白色氣體，環保局獲報後，進行蒐證，以無人機確定來源後，再連續3周檢查工廠下游水質，同時從監視器發現工人18時50分接上管線，等到19、20時將廠內廢水排至廠外，稽查人員於4日19時進行查緝，抓到工廠正在排放汙水，檢測為重金屬鋅超標，當場依違反水污染防治法開單告發。

環保局日前接到民眾投訴，在關廟區1間電鍍廠看到白色氣體，並散發酸臭，環保局先是派人在工廠上空進行空拍，標定氣體源頭後，再以水質檢測器監測3周，發現工廠經常在19、20時排放，並架設攝影機拍到內部人員18時50分接上塑膠管，將工廠生產的汙水排放到外面水溝。

掌握相關事證後，稽查人員於4日19時於工廠四周埋伏，等到工廠開始排放時展開查緝行動，先是在橋下採集汙水化驗，結果為深黃褐色，再經由快篩檢驗，確定重金屬鋅超標。

埋伏人員從廠房後3公尺高山壁跳進工廠，立即要求停止動作，防止員工將排放廢水的管線拆除，稽查人員進入蒐證，聯絡工廠負責人到場確認違規情事，蒐證後隨即封管停止再度排放。

環保局當場將業者依違反水污染防治法開罰，最高可處2,000萬元罰款並勒令停工。環保局表示，業者切勿心存僥倖，以身試法。若民眾有發現環境犯罪行為，請立即打0800-066666通報。

(中時 )