南太平洋友邦索羅門群島外交轉向傳言不斷，當地媒體《索羅門時報》5日在網站頭條區放置了一篇題為「100天內決定是否與台灣斷交」的報導。內文寫道，索羅門群島外交部長耶利米•馬涅勒（Jeremiah Manele）指出，是否將外交承認從台灣轉向中國大陸將在接下來的100天內給出答案。

對此，我外交部表示，為一展施政新氣象，索國政府制定「百日政策」，目標在於帶動國家整體發展，內容遍及各領域，包含外交層面及與各發展夥伴的合作關係。

外交部指出，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣成員在內的議員，支持台索關係者仍佔多數，即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交或要求政府檢討外交政策，仍難形成轉向共識或決定。

外交部重申，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。我駐館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

(中時 )