大陸的中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所今天（6月5日）表示，該所科研人員研發出一種能同時發現更方便、穩定、靈敏地同時檢測多種惡性腫瘤標誌物的檢測方法，對癌症的早期發現和診斷具有重要意義。

研究人員表示，新方法是以幾個到幾十個銀原子作為螢光信號源，檢測與「腸胃道腺癌」有關的癌胚胎抗原（Carcinoembryonic Antigen，CEA），以及與肝癌有關的甲型胎兒蛋白（Alpha-Fetoprotein，AFP）等2類常見的腫瘤標誌物。

實驗證明，這種螢光檢測方法可以有效反映腫瘤標誌物濃度，隨著腫瘤標誌物濃度提高，相應的螢光信號也會變強；檢測靈敏度也比以往常規的光學、電化學分析方法有所提高，能夠滿足臨床需要，可大幅減少輔助試劑的使用，具有成本低、操作方便等優勢，在生物醫學研究以及臨床診斷上都有良好的應用前景。

相關研究成果已於發表在英國皇家化學會出版的知名學術期刊《納米尺度Nanoscale》。

(旺報 )