台灣在美中貿易戰的轉單效應中受益極豐

美中貿易戰持續僵持，對全球經濟與資本流動帶來嚴重衝擊。日本投行野村在一份針對美中貿易戰效應的報告中指出，由於中美兩國受加徵關稅影響，許多進口商為躲避高額關稅，轉由其他國家及地區進口，其中越南受益最大、台灣居其次。

綜合外媒報導指出，野村證券針對世界前50大經濟體，以及大陸2,500億美元和美國1,100億美元遭到關稅加徵的商品進行調查發現，到目前為止，美中貿易戰1,981項關稅產品中，有超過一半的美國和大陸訂單已經由其他地方替代。

野村調查的數據顯示，越南在2019年第一季獲得的關稅商品貿易轉單相當於國內生產總值(GDP)的7.9%，成為最大受惠國。台灣則在越南之後排名第二，轉單獲益相當於GDP的2.1%。智利獲得的額外貿易量占其GDP的1.5%，排名第三。

野村指出，中美兩國在貿易戰中的轉單內容有所差別，對美國來說，需要獲得替代轉單的最主要的是電子產品，其次是傢俱及旅遊用品等。對中國大陸來說，需要轉單的商品則是黃豆、飛機、穀物及棉花等。

野村報告說，美國從大陸進口的電子產品主要由越南、台灣、韓國等地替代，汽車相關零組件的進口則由韓國和墨西哥替代。大陸原先由從美國進口大豆則由阿根廷、智利、巴西等國替代，而飛機進口則由法國和德國替代。

調查數據顯示，以貿易轉移占GDP比例為計算基礎，受惠經濟體排名前10名分別是：1.越南(7.9%)、2.台灣(2.1%)、3.智利(1.5%)、4.馬來西亞(1.3%)、5.阿根廷(1.2%)、6.香港(1%)、7.墨西哥(0.8%)、8.南韓(0.8%)、9.新加坡(0.7%)、10.巴西(0.7%)。轉單受益排名前10位經濟體之中，有6個來自亞洲，顯示中美貿易戰讓東南亞經濟明顯增長。

此外，野村統計顯示，貿易爭端對中國大陸的損失將拖累GDP減少0.5%，美國GDP受影響0.3%，顯示對中國大陸影響較大，因為中國為出口導向，輸出到美國的產品占中國大陸GDP比例較高。

(中時電子報)