LEVI’S COOL JEANS 512修身錐形窄管，4390元。（LEVI’S提供）

年年夏季高溫屢創新高，LEVI’S透過COOL JEANS機能系丹寧系列，打造夏日解暑秘方。2019年從科技面料著手，打造瞬間降溫、內涼外乾的全新COOL ZONE！新一代COOL JEANS系列，採用透氣速乾「TransDRY」，及吸濕排汗「SORBTEK REPREVE 」面料，多數褲款運用10oz以下輕磅布料，輕薄且貼合人體曲線，兼具機能與時尚。

其中COOL女裝系列，為COOL Jeans全新女褲首次運用吸濕排汗、防禦紫外線特性的SORBTEK REPREVE面料，長時間保持雙腿沁涼透氣；輕薄及彈性的細緻纖維觸感，隨即從綁腿的束縛感中解脫，而依然保留腿部顯瘦視覺。該系列另有具顯瘦效果710中腰超緊身窄管，及最能展現隨性自我的Boy Friend男友褲等。

男褲部分，使用TransDRY科技面料，有比棉料更快將汗水排至表面、加速散熱的特性，使喜愛戶外活動、容易出汗的男性們，能隨時保持清涼舒適。今年COOL Jeans主打能拉長亞洲男性身材比例的錐形褲款：512修身錐形窄管，及502舒適錐形窄管，並延續歷年來受到大眾喜愛的國民男褲511 TM修身窄管，和514 TM 修身直筒。

(中時 )