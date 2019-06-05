氣象局發布高溫特報，各地天氣晴朗炎熱，6日中午前後台北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。(圖擷自中央氣象局粉專)

氣象局表示，6日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫較高，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。6日當天，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾多加注意。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，歐洲模式模擬顯示，6日鋒面北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度降低，西南風帶來局部短暫陣雨的機率大幅下降；午後熱力的舉升作用，仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地。

因為預估各地天氣晴朗炎熱，部份地區6日中午前後氣溫上看36度。氣象局發布高溫特報，台北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

根據環保署空品預報，6日環境風場為偏南風，各地大多為多雲到晴的穩定天氣；北部地區須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高；金門及馬祖上午易有局部霧或低雲影響能見度；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級。

另外，氣象局也分布海上強風特報，6日下午起台灣北部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。

(中時電子報)