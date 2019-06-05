國民黨總統初選競爭激烈，據了解，中常委林榮德5日下午在中常會中，質疑黨中央高層有人選邊站，更有中常委點名副主席郝龍斌。與會人士轉述，黨主席吳敦義則在會中重申，中常委可以有個自選擇，但黨公職人員只要是領薪水的，包含副主席，絕對要保持公平客觀、公正中立。

國民黨中央提名五人小組由副主席兼秘書長曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政等五人組成，但日前傳出有成員動用軍系「挺郭黑韓」，遭影射的郝龍斌則澄清「這是一種陰謀放話」，讓黨及韓、郭、五人小組都受創。

國民黨今日下午召開中常會，與會人士轉述，林榮德在會中發言質疑黨中央高層有人選邊站，並強調黨公職人員應保持公平中立，否則未來真正候選人出線後，團結上恐有問題，要求吳敦義嚴格約束；並有中常委直言，雖未明講，但分別有曾永權、郝龍斌，「他大概指郝吧！」

與會人士並說，因為近期很多卡郭、卡韓等傳言，大家認為黨中央應重申中立立場，也提醒黨中央嚴守中立。吳敦義則重申，黨公職幹部一定要公平、公正，同時也幫郝龍斌緩頰，不會有這些事情發生。

(中時 )