台灣超馬選手陳彥博的紀實紀錄片《出發》近日在台灣27家電影院上映，他還開心分享有粉絲到戲院「三刷」支持，不過今天凌晨收到昨晚午夜場沒賣出一張票的消息，因為自己的紀錄片上映後還沒有空場紀錄，所以他火速前往電影院購票進場，看著自己18年努力的回憶，在戲院落下淚水。

「好不甘心，就要這樣，結束了嗎…」陳彥博在臉書粉專開頭這樣寫，得知午夜場的影廳是空的，他懸著一顆心趕往電影院買票，就算因為宣傳活動、工作加訓練忙碌了一整天，累到頭暈、沒體力，他還是要盡最大力氣，守護所有人的努力，「無論如何，也不能讓電影院，是空的。」

陳彥博提到，買票進到戲院後，推開厚重的隔音門，只見全場座位空蕩蕩，他走到中間落坐，內心覺得好難受，他補充：「上映前，其實早就知道，一定會有這樣的情景，會發生。畢竟，沒有漂亮的女主角，也沒有明星陣容，也不是好萊塢大片，只是一個運動員，用最真實的方式，踏實的一步一腳印，用一輩子去追夢的故事。」

紀錄片播放後，陳彥博看著螢幕、聽著自己的聲音，沉浸在18年努力的歲月與回憶中，看到父母擔憂的神情，以及聖母峰基地營那段沒有任何對白，只有群山和自己看著窗外的孤寂，他在戲院哭了出來，眼淚止不住地一直流。

截至今晚7點半，將近3萬粉絲被陳彥博真摯的文筆感動、替文章按讚，也有1000多則留言為他加油，不少人分享電影票根的照片，也有網友表示：「午夜場空的很正常吧…我看屍速列車午夜場也是只有我一個人XD」。

(中時電子報)