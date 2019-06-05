開朗的王大陸這回扮神秘人，雨夜贈藥助女主角回到過去，扭轉命運。（愛奇藝台灣站提供）

由愛奇藝自製綜藝《演員的品格》所延伸而成的5集青春偶像奇幻剧《未来的秘密》今天（6月5日）起在愛奇藝及愛奇藝台灣站獨播。該劇主要演員包括丁禹兮、黄米依、曾淇、姜嫄、張開泰、楊雨潼、李盈盈等《演員的品格》優勝者，並邀請何炅、王琳、言承旭、王大陆、彭昱畅等人客串演出。

該劇描述原本是設計系高材生雲小希（李盈盈飾）在念大學時，因一場事件而被教授（言承旭飾）勸退、休學，提早進入社會打拚。

但投入職場5年後，碰到同行陷害、母親（王琳飾）去世的雙重打擊，生活落入谷底。機緣巧合之下得到神秘人（王大陸飾）贈送的「後悔藥」，重返5年前念大學的時候，一改往日懦弱性格，徹底扭轉命運，成功逆襲的故事。

睽違3年，言承旭回歸小螢幕，在這部戲中客串演出大學教授，已從當年的調皮學生道明寺的青澀，轉變為成熟迷人的大學教授，狀態非常完美，被網友戲稱為「被歲月善待的人」， 堪稱史上最帥教授。

(旺報 )