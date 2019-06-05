國民健康署近年推廣四大癌症篩檢，包括女性的乳癌、子宮頸癌，以及罹患人數逐年增加的大腸癌及口腔癌，其中口腔癌雖然沒有特別明顯的症狀，不易發現，但好發在有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的人身上，另外若有口腔傷口長久不癒、出現紅、白斑點，以及吃東西時對冷熱酸辣特別敏感者都要注意，及早就醫檢查。

柳營奇美醫院牙醫部口腔顎面外科醫師邱聖富表示，典型口腔癌患者在口內會先出現前期病症，患者若置之不理，有非常大的機會惡化轉變，因此提早發現並進行治療是重要課題。

45歲的王姓男子有20多年菸齡，每天約抽1包菸，因為口腔內有白斑就醫治療，診斷後是口腔黏膜白斑，以二氧化碳雷射治療，並協助王男戒菸，追蹤3個月未復發；53歲李姓男子因舌頭突起腫塊，自行買藥塗抹未改善，就醫切除後確定是口腔癌第一期，須持續追蹤。

邱聖富指出，有抽菸、喝酒及嚼食檳榔習慣的民眾是口腔癌的高危險族群，且只要以上習慣維持一定時間，就算後來戒斷後，仍可能會有罹癌疑慮，但不僅止於這些「壞」習慣，飲食上喜歡吃太過冰冷或燒燙的民眾，也是隱性族群。

國民健康署目前補助30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔者）、吸菸民眾或18至30歲嚼檳榔（含已戒檳榔者）的原住民，每2年1次的口腔黏膜檢查，民眾可持健保卡至健保特約之牙科、口腔外科、耳鼻喉科、家醫科等醫療院所檢查。

(中時 )