資深藝人陳莎莉近年演藝事業轉往大陸發展，演出包括《大漢天子》、《衛子夫》等人氣電視劇，精湛演技獲媒體人大讚「演太后成精」！然而今日陳莎莉卻爆出想把這些年在大陸打拚賺的錢，透過朋友以地下管道將1.4億台幣匯回台灣，卻慘遭侵吞，讓陳莎莉相當難過。不過對於1.4億老本被坑一事，她稍早被媒體問及此事，忍不住大笑三聲，否認到底。

陳莎莉被爆1.4億台幣的老本遭友侵吞，對此她早前透過電話向《TVBS》親自否認。陳莎莉稱自己事情一向由經紀人幫忙處理匯款問題，而且經紀公司在台灣也有設點，所以酬勞都是在台灣拿，不會有這種事情發生。

接著陳莎莉又反問錢有這麼好騙嗎？表示要騙也是年輕時被騙，「年紀這麼老還會被騙，不會啦！」

陳莎莉今日遭週刊爆料，原本想結束手上工作回台退休養老，由於她過去在大陸工作，每次返台灣都帶一些人民幣，只是礙於外匯管制，僅攜帶小額數量，後來經朋友介紹認識「中介人」，她以為經朋友介紹，應該可以信任對方經手這麼大的一筆錢，豈料還是所託非人，約新台幣1.4億養老金竟遭對方全數侵吞，轉眼化為烏有，讓她傷心欲絕。

(中時電子報)