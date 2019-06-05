台南大學附設實小彩虹斑馬志工隊配合中華醫大大眾科學教育計畫，與七股竹橋國小師生進行戶外教育活動，探訪七股潟湖並到網仔寮汕淨灘，感受在地自然人文風貌。（莊曜聰攝）

南大附小彩虹斑馬志工隊配合中華醫大大眾科學教育計畫，以台江內海為主題，與七股竹橋國小辦理戶外教育活動，2校共47位師生搭乘膠筏遊訪七股潟湖，也到網仔寮汕淨灘，並前往昔日倒風內海的重要港口—鹽水，一海一陸，貼近自然也體驗人文風貌。

中華醫大副校長孫逸民說，台江內海範圍廣大，但隨著時間推移，已非昔日風情，因此特別安排學生搭船，巡航七股潟湖並登上網仔寮汕，體會沙洲具有減緩外海大浪侵襲陸地的功能，並進行動植物生態觀察，感受內海風情。

竹橋國小位於七股，也有學生家長從事養殖工作，對海並不陌生，但對來自市區的學生來說可是不同體驗，南大附小學生張維靖說，在沙洲西邊海風很強，還看到台灣海峽一波波的海浪，但沙洲另一邊的七股潟湖卻是風平浪靜，還有很多蚵架，養出許多肥美的鮮蚵，真的很奇妙，淨灘清出的海洋廢棄物，則讓人體會環保的重要。

師生隨後來到鹽水探訪橋南老街、八角樓及護庇宮，藉由古蹟巡禮，體會先民渡海定居後帶來的家鄉建築、而且這座建築從上到下都沒用到一根釘子，花了10年時間精雕細琢，令人佩服。

竹橋國小代理校長黃薇芬說，透過七股和鹽水兩地的潟湖主題課程，讓孩字們了解潟湖及沙洲的自然生態，還有鹽水古蹟、民俗、美食的人文樣貌，使學生認識潟湖今昔的風華，擴展孩子們的學習視野。

(中時 )