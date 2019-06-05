美國總統川普訪問英國，自然也會與英國王室成員會面，相當在乎環保議題的查爾斯王子，花了75分鐘的時間與解釋全球暖化的危險，川普罕見的安靜聽訓話，但是在對話後，川普仍然堅稱美國算是很乾淨的，並指責其他國家更應該對空汙、暖化等問題負責。

衛報(The Guardian)報導，川普在週三接受「早安英國」(Good Morning Britain)訪問時談到，他與威爾士親王查爾基王子有一場國事對談，原本計畫是只需要15分鐘，但討論卻持續了90分鐘之久，主要議題是環境問題。川普說，「王子佔了大部分的談話時間」。

川普說：「他真的很在乎氣候異變，我認為這很好。他真正在乎未來，希望後代子孫能有良好的生存環境與氣候，而不是面對接連的災難，這個我當然同意。」

但是川普又表示，他不同意美國應該採取更多環保措施的建議。

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO — Good Morning Britain (@GMB) 2019年6月5日

他說：「在所有統計數據中，現在美國有著最乾淨的環境，包括最好的水質，最好的空氣。當然可以表現的更好。但是中國大陸、印度、俄羅斯，以及許多其他國家，他們的空氣很差，水質不好，污染更嚴重。如果你去某些城市，你甚至無法呼吸，需要在乎環保的是他們，是他們不負責任。」

早安英國的主持人皮爾斯‧摩根(Piers Morgan)說他接受了關於氣候變化的科學研究時，川普說：「我相信天氣會發生變化，它曾經被稱為全球暖化，但這不精確，應該叫做極端氣候，因為極端氣候比較能感受到。」

川普強調，他不會因為查爾斯的長談，而說服他在氣候危機中改變立場，他只說「讓我感動的是，他對後代子孫的關心。」

(中時電子報)