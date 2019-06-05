體育頻道ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲，今天前往國家通訊傳播委員會（NCC）說明和大峰等三家系統業者協商爭議，今天表示該頻道正式跟大豐有線電視股份有限公司、台灣數位寬頻有線電視股份有限公司，以及新高雄有線電視股份有限公司的收視戶說再見。

ELEVEN SPORTS表示，三年來不斷嘗試各種方法和有線系統業者協商，對於上述三家有線電視公司約23.6萬收視戶，很遺憾自今年6月1日無法提供服務，未來將以博斯體育台取代更換，希望未來能有機會再度為這三家有線電視收視戶服務，收視戶若想繼續收看ELEVEN SPORTS頻道，可向主管機關、縣市政府及府上系統業者反應。

ELEVEN SPORTS在三家有線電視系統下架，受影響的收視戶，將無法透過該頻道欣賞NBA總冠軍賽、中華職棒Lamigo桃猿主場賽事、統一7-ELEVEn獅主場賽事、7月1日中職選秀會、7月底中職明星賽、足球英超新球季、FIBA世界盃籃球賽及11月開始的FIFA世界盃足球賽會外賽等精彩賽事。

欲繼續收看ELEVEN SPORTS頻道的體育迷，可透過以下ELEVEN SPORTS官網和APP、中華電信MOD 213、214台，還有Hami TV、亞太電信GT TV與四季線上影視4gTV。

(中時電子報)