陸高三生拍到「按讚雲」 網友：高考加油！ 20:482019/06/05 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廣東韶關一名高三學生在微博PO出「按讚雲」的照片。(取自網易） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廣東韶關一名高三學生拍到「按讚雲」照片與網友分享。(取自網易） 廣東韶關一名高三學生在微博PO出一張「按讚（大陸稱為「點贊」）雲」的照片後，引發大陸網友瘋傳轉發。眾人不僅認為雲朵「豎拇指」的形狀維妙維肖，而且「還是即將高考的高三學生拍的，希望他們能夠好運，高考加油。」 微博上署名「我想吃加番茄的蟹黃包」的高三生表示，4日下午約6時40分，她正在教室裡準備上課，望向窗外時忽然發現有有一片雲彩，宛如伸出大拇指「按讚」的一隻手，「我趕緊就掏出手機拍了下來，因為當天有風，這個『點贊雲』很快便消失了，我隨後分享了給同學，大家都很開心。」 (旺報 ) #高三 #高考 #學生 #大陸 #拇指 也許您會感興趣 推薦閱讀 美拉攏台 學者：對陸崛起恐慌 04:092019/06/02 焦點新聞 阻兩岸民間交流惹眾怒 04:092019/06/02 論壇廣場 多省停產 大陸水泥價格看漲 04:092019/06/02 全球財經 降低美國打台灣牌的合理性 04:102019/06/03 論壇廣場 拇指長白硬塊 網勸會傳染快就醫 10:202019/06/03 日常 王金平訪榮民之家 尷尬遇「倒大拇指」 22:482019/06/03 政治 南開科大通過「108年學海飛颺計畫」3位學生赴日韓交換 14:452019/06/04 生活 展現維護亞太和平穩定的擔當 04:102019/06/05 論壇廣場 陸強推冬季運動 概念股熱呼呼 04:102019/06/05 全球財經 陸教育部：今年高考報名人數達1031萬 20:102019/06/05 兩岸 兩岸熱門新聞 貿易戰衝擊陸股 外資流出規模創5年紀錄 - 時政 UFO照真相 096核潛艦祕密服役 - 日報 破解美艦穿越 陸擬將台海內海化 - 日報 陸高三生拍到「按讚雲」 網友：高考加油！ - 兩岸 - 旺報 美中貿易戰轉單5大贏家 台灣排第2 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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