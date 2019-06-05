廣東韶關一名高三學生拍到「按讚雲」照片與網友分享。(取自網易）

廣東韶關一名高三學生在微博PO出一張「按讚（大陸稱為「點贊」）雲」的照片後，引發大陸網友瘋傳轉發。眾人不僅認為雲朵「豎拇指」的形狀維妙維肖，而且「還是即將高考的高三學生拍的，希望他們能夠好運，高考加油。」

微博上署名「我想吃加番茄的蟹黃包」的高三生表示，4日下午約6時40分，她正在教室裡準備上課，望向窗外時忽然發現有有一片雲彩，宛如伸出大拇指「按讚」的一隻手，「我趕緊就掏出手機拍了下來，因為當天有風，這個『點贊雲』很快便消失了，我隨後分享了給同學，大家都很開心。」

(旺報 )