位於台南市柳營區的重溪國小，從2013年開始結合自然教育，讓孩子們在校內飼養動物、昆蟲，觀察生態並培養尊重生命的觀念。（莊曜聰攝）

有校狗、校貓不稀奇，台南市重溪國小近年來推廣自然生態與環境教育有成，走進校園，就像走進了動物大觀園，機、鴨、鵝、兔子、倉鼠、獨角仙、綠鬣蜥等都是小朋友的寵物，連教室的名牌都是動物或昆蟲造型，相當搶眼。

重溪國小位於台南柳營，當地居民多務農為業，校園就在義士路綠色隧道的起點，四周也被農田所包圍，綠意盎然的環境，也讓孩子們更能貼近自然，校方從2013年起開始讓孩子們在校內飼養昆蟲及動物，觀察並記錄成長過程及生態，師生都培養出興趣，也讓校園更熱鬧。

位於台南市柳營區的重溪國小，從2013年開始結合自然教育，讓孩子們在校內飼養動物、昆蟲，觀察生態並培養尊重生命的觀念。（重溪國小提供）

位於台南市柳營區的重溪國小就像動物大觀園，連班級牌都用動物造型來妝點。（莊曜聰攝）

午休時間，孩子們在生態教室把玩著昆蟲，並依蟲子重量歸類放入養殖箱，再把資料寫在筆記本上，神情相當認真，仔細一看，竟然是許多人避之唯恐不及的蟑螂。

教導主任謝燦鴻說，這是做為肉食性爬蟲、昆蟲飼料的杜比亞蟑螂，蟑螂是地球上最具韌性的物種，也是孩子們主動提出想觀察的昆蟲，在可控的環境內飼養，其實不如想像中的可怕，而且校內還有綠鬣蜥「阿綠」，蟑螂繁殖後還能當牠的天然飼料。

不只蟑螂，蟋蟀、獨角仙、倉鼠、兔子等都是學童跟老師共同飼養的「萌寵」，另外在校內種植的稻米農場中，還有「稻間鴨」、「稻間鵝」穿梭其中，重現早期農田景致，而且每隻動物都有專屬的名字。

重溪國小校長姜文通說，藉由飼養這些動物，不僅讓孩子們透過實作，能夠近距離觀察生態，還能培養出負責任的態度，以及對生命的尊重，之前校貓過世時，全校還替牠舉辦葬禮告別，在這個學校裡，人與動物的距離更貼近。

(中時 )