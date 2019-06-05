3INA推FUN肆玩色脣膏 溫柔小姐姐色讓美妝迷搶購 20:032019/06/05 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潮妝品牌3INA推FUN肆玩色脣膏。（3INA提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 潮妝品牌3INA推FUN肆玩色脣膏。（3INA提供） 潮妝品牌3INA延續品牌大膽玩色精神，推出全新系列FUN肆玩色脣膏與FUN肆玩色脣盒，16色脣膏搭配16款俏皮活潑脣盒，消費者可以隨心搭配自己喜歡的顏色和脣盒。 超受矚目的＃114溫柔小姐姐色更推出唇膏版姐妹色！＃114仙女小姐姐楓葉棕紅色，更增添了一份沉穩、知性女人的感覺，宛如仙女小姐姐般自帶仙氣，美到無極限。另外還有＃584蜜糖小姐姐，是＃114溫柔小姐姐色的閃耀水潤版，楓葉紅色搭配淡淡奶茶色，再加上光澤水亮質地，完全超顯氣質，就像蜜糖小姐姐般甜美可人 。 (中時 ) #美妝 #品牌 #脣膏 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸老品牌玩時尚 跨界變潮牌 04:092019/06/01 話題觀察 永慶加盟3品牌 中台灣目標衝350店 04:102019/06/01 產業特刊 廣東推動全民閱讀新法今實施 打造書香嶺南品牌 15:532019/06/01 兩岸 陸選秀節目 吸引品牌贊助 04:092019/06/02 時尚娛樂 奇美家電 再獲信譽品牌金獎 04:092019/06/02 產業特刊 國際品牌＋在地卓越管理助攻 瞄準頂端消費 加速拓版圖 04:102019/06/03 財經要聞 《百貨股》富邦媒momo深耕品牌，結盟台灣萊雅拓美妝市場 12:162019/06/04 財經 friDay購物與遠東百貨強強聯手 美妝Lancome最低5折優惠 14:562019/06/04 財經 全台唯一也是全球唯二的蘭蔻線上專櫃旗艦店 進駐momo富邦媒 14:562019/06/04 財經 以讓肌膚休息為名 日系美妝推天然系新品 17:462019/06/05 生活 生活熱門新聞 放屁前出現這3種狀況要注意 恐是大腸癌前兆 - 生活 高嘉瑜黑歷史照片曝光 網加碼爆料當年秘密 - 生活 延續榮耀 2019國慶煙火確定屏東舉辦 - 生活 - 中時 啤酒的驚人真相！每天2瓶就GG - 生活 大腸癌頭號殺手！夜市5小吃中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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