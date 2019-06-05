潮妝品牌3INA推FUN肆玩色脣膏。（3INA提供）

潮妝品牌3INA延續品牌大膽玩色精神，推出全新系列FUN肆玩色脣膏與FUN肆玩色脣盒，16色脣膏搭配16款俏皮活潑脣盒，消費者可以隨心搭配自己喜歡的顏色和脣盒。

超受矚目的＃114溫柔小姐姐色更推出唇膏版姐妹色！＃114仙女小姐姐楓葉棕紅色，更增添了一份沉穩、知性女人的感覺，宛如仙女小姐姐般自帶仙氣，美到無極限。另外還有＃584蜜糖小姐姐，是＃114溫柔小姐姐色的閃耀水潤版，楓葉紅色搭配淡淡奶茶色，再加上光澤水亮質地，完全超顯氣質，就像蜜糖小姐姐般甜美可人 。

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