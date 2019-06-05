台中市一位21歲覃姓男子，與女網友約在超商見面，但該女遲遲未出現，卻頻頻要求他買點數，正當猶豫之間，台中市警四分局春社派出所員警巡簽出現，見覃男愁容滿面，一問原委後，提醒他這是常見詐騙伎倆，覃男經員警開導，也就豁然開朗，斷然不再與女網友糾纏。

3日晚間台中市警局第四分局春社派出所員警張春義、鄭欣妮前往某超商巡簽，發現21歲覃姓男子在提款機前滿面憂愁，直覺有異，上前詢問，覃男見到警察欲言又止，經警勸解，覃男表示他在交友網站上認識一個自稱「棋棋」的女子，雙方網上交談甚歡，決定約出來見面，因棋棋住南屯，他便專程至南屯區赴約。

等待過程棋棋表示家境不好，要請他幫忙，且又擔心他是壞人，又要他傳身分證的翻拍照給她，之後又表示可用購買點數之方式幫助她等等，因他等了快1小時，還沒看到人卻頻頻催他買點數，讓他心生疑惑。

幸好員警聽完他的描述後，立刻表示這是慣用的詐騙技法，讓覃男疑惑頓解，表示謝謝員警提醒。春社派出所長董力勳呼籲，歹徒常利用網路遊戲、聊天室及手機軟體Line騙民眾至超商購買遊戲點數或假藉公家機關騙民眾至ATM提款機匯款等，民眾如遇類似情況，請掛斷電話，並撥打110或165報案。

(中時 )