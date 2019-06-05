時代力量今（5）天提名桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋角逐桃園中壢立委，挑戰代表國民黨出征的現任議員魯明哲，以及獲民進黨提名的桃園市議員彭俊豪。工運背景出身的林佳瑋說，過去10年她始終與勞工站在一起，承諾未來在政商財團利益與人民之間，她會永遠跟你們站在一起。

時代力量下午召開記者會，公布2020年第二波區域立委提名名單，推出曾罷工5次、臥軌2次、參與2016年華航空服員罷工的桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋競逐桃園市第3選區中壢區立委。

林佳瑋特別向年輕與勞工朋友喊話，強調自己不是政二代，也沒有地方派系的包袱，這10年來始終與桃園還有全國的基層勞工站在一起。未來在財團跟人民之間，她仍然會堅持信念，因為這是從一剛開始到現在，這一輩子都在努力堅持的事情。

甫通過國民黨提名參選中壢立委的桃園市議員魯明哲則說，多元化社會有多黨派推出候選人，他表示尊重，這也反映出民主社會的正常現象，期待未來在競選過程中，能夠就勞工權利相互切磋。

(中時 )