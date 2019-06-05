海軍敦睦艦訪索國歸來遽聞外交恐生變？（國防部提供）

外電今天報導，我太平洋友邦國所羅門，有可能在100天後出現與我外交「生變」，儘管類似傳言早已頻頻傳出，不過日前剛從走訪該國返台的我海軍敦睦支隊，在軍艦訪問停靠該國期間，與索國元首等政府高層互動良好；索國民眾更對官兵熱情歡迎，凸顯雙方邦誼友好。怎料在敦睦艦返台後，就又傳出索國可能「轉向」的消息，艦艇官兵不做過多的猜測。

敦睦支隊指出，訪問索羅門期間，我駐索國大使羅添宏率該艦重要幹部，拜會索國總理蘇嘉瓦瑞，雙方針對經貿、醫療及海洋執法等議題深入交換意見；蘇嘉瓦瑞並對我國大力提供協助，表達肯定與贊同。綜觀雙方互動過程和氣氛，進一步合作，可樂觀期待。

另蘇嘉瓦瑞率政府官員參加敦睦酒會期間，對文宣館陳列有關我國文化藝術、國防自主、船舶製造，以及電動機車、資訊3C等科技產品，均深感興趣，顯見2國在社會、經濟、文化等層面，仍有深入交流合作空間。

(中時電子報)