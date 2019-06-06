學生上課「小黑」一間間「巡堂」，但不會進入教室，習慣趴臥教室門口等學生下課一起玩。（張妍溱翻攝）

流浪毛小孩「小黑」，2015年來到台中市太平區黃竹國小，學校收編擔任校犬，一待就是4年，負責療癒全校師生；校方說，有些情緒不穩定的學生，因療癒系「小黑」的靠近，施以「舔舔功」，憂悶情緒立刻開朗。

教導處訓導組長張雅涵指出，當時3個月大的「小黑」因走失，趴臥在黃竹國小校門口，學校見牠無人認領，決定收編「小黑」成為黃竹國小一份子，因國小地處偏遠，常有毒蛇出沒，「小黑」曾在校園奮力擊退毒蛇，保護師生安全免於威脅。

張雅涵說，「小黑」擔任校犬的工作，除了陪同警衛巡視校園，學生上課牠會一間間「巡堂」，並趴臥教室門口，但不會進入教室，聽到下課鐘響即自動起身，到球場找學生活動。

長長的「鬍子」、萌樣大眼睛，「小黑」是「混種犬」有梗犬的特性，也有超可愛獨特魅力，全校22名學生一到下課就圍著牠玩，「小黑」喜歡四腳朝天讓學生搔癢，是牠撒嬌的方式，學生跑步、上課都會看見牠的身影。

張雅涵表示，日前校方帶著學生進行「山野教育活動」大家騎乘自行車，「小黑」也邊跑邊追跟著學生一起走訪社區，每年學生畢業拍畢業照，「小黑」一定入鏡，張張照片都是學生與小黑合影，留下永恆的紀念。

(中時 )