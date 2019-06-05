大陸教育部5日發佈的數據顯示，2019年大陸全國高考（大學聯考）報名人數達1031萬（不含高職擴招補報名人數）。

針對高考即將來臨，大陸教育部也要求各地在交通出行、噪音治理、衛生防疫、防暑降溫等方面，能夠進一步加強全面性的保障，讓考生能在安心、舒心的環境中參加考試。

(旺報 )