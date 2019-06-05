陸教育部：今年高考報名人數達1031萬 20:102019/06/05 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸教育部5日發佈的數據顯示，2019年大陸全國高考（大學聯考）報名人數達1031萬（不含高職擴招補報名人數）。 針對高考即將來臨，大陸教育部也要求各地在交通出行、噪音治理、衛生防疫、防暑降溫等方面，能夠進一步加強全面性的保障，讓考生能在安心、舒心的環境中參加考試。 (旺報 ) #報名 #人數 #大陸 #教育部 #高考 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭指向學生要個資 管碧玲有話說 15:522019/06/01 政治 疑教育部利益輸送 他們赴監委舉發 15:482019/06/03 政治 陸發布留學預警 部分赴美人員簽證受限 16:212019/06/03 兩岸 質疑教育部利益輸送 家長聯盟赴監院舉發 01:192019/06/04 政治要聞 學雜費調整 校長建議仿油價訂公式 01:192019/06/04 生活新聞 南榮科大欠薪 恐成第5所停辦學校 12:182019/06/04 生活 展現維護亞太和平穩定的擔當 04:102019/06/05 論壇廣場 陸強推冬季運動 概念股熱呼呼 04:102019/06/05 全球財經 南榮科大欠薪 明年恐停辦 04:102019/06/05 生活新聞 體育推手獎報名起跑 感謝幕後英雄 15:412019/06/05 體育 兩岸熱門新聞 UFO照真相 096核潛艦祕密服役 - 日報 破解美艦穿越 陸擬將台海內海化 - 日報 殲-20隱形戰機 陸年產40架驚人 - 日報 美中貿易戰轉單5大贏家 台灣排第2 - 兩岸 《詹氏》揭祕 陸S-400部署衛星照 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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