台中市5期公益路黃金地段，建商推出100億大案即將完工，吸引台商與國際級旗艦店進駐。（盧金足攝）

不少台商返台置產，屬意「磐鈺雲華」實品屋，馬上下訂歡喜辦交屋。（盧金足攝）

「磐鈺雲華」提供客戶一條龍完善服務，在雲華專案即將完工之際，擁有國際營建經驗的團隊，受到許多消費者委託室內設計服務。（盧金足攝）

台中市5期有異國美食街之稱的公益路，出現地王級金店面，磐鈺建設在5期推出的百億建案「磐鈺雲華」，不少台商返台置產，剛裝潢好3天的實品屋，獲台商青睞馬上出手；在台灣罕見一蓋就蓋7年的房子，讓來自新加坡WOHA建築團隊肯定工法與品質，計畫將建案作品參加國際競賽。

磐鈺建設董事長張大方表示，「磐鈺雲華」首度與新加坡WOHA建築團隊合作，工程進度達95％，邁入第7年，「困難度超乎當初想像！」

為了通過台灣颱風、強風及豪雨考驗，磐鈺團隊特別以真實空間種植20多種爬藤植物，經過3年生態測試，選出8種抗風抗雨的植物，種植在建物的綠意植栽，其中在露台的植物更換方便，植穴可以輕鬆調整，概念就像「換電池」一樣簡便。

張大方說，慢工出細活，建案預計今年10月可完工，其中精心打造的公設面積達1000坪，還特別裝潢3戶實品屋，其中1戶剛完成裝潢，台商馬上出手，不必等裝潢時間輕鬆入厝。

在國際以綠建築聞名的新加坡WOHA建築，全球得獎無數，對台灣施作工法及品質超越其他國家，已著手將台灣百分之百WOHA的生態建築參加國際競賽。

磐鈺建設總經理沈瑞興說，「雲華」完成除獲業界期待，WOHA也迫不及待多次以視訊掌握進度，新加坡設計團隊專程來台連家具擺飾都仔細規畫。

5期房價也因該建案站上1坪50萬，黃金店面創下區域新高價，磐鈺建設堪稱「5期一哥」。

磐鈺建設總經理張立杰指出，台灣首座世界級高層綠建築「磐鈺雲華」即將完工，接待會館由原址遷移至5期公益路大墩路口千坪基地，嶄新服務據點開幕營運，因沿街退縮植樹友善尺度與壯闊可觀建築量體，吸引往來行人在角地店面駐足，透過玻璃櫥窗欣賞「磐鈺雲華」模型，對比實景輪廓，驚艷這棟稀有建築的亮點。

「建築有森態，城市有自然」磐鈺建設強調，「磐鈺營建機構」百分之百國際觀點堅持所帶來的舒適生活，微型生態氣候出現實質改變，多年來「磐鈺營建機構」致力於綠色開發，在公司成立之初既有「恆笙建築開發」整合營造及室內裝修，提供客戶一條龍完善服務，在雲華專案即將完工之際，擁有國際營建經驗的團隊，據了解已受到許多消費者委託室內設計服務。

磐鈺下一階段，預計2020年第一季於台中市南區推出新案，「磐鈺雲華」的森態建築元素，將成為磐鈺建設新建案生態綠化的精神。

(中時 )