「月亮歌后」李珮菁癱瘓40年出現站起來曙光。（盧禕祺攝）

關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉致贈慰問金給李珮菁。（盧禕祺攝）

「月亮歌后」李珮菁23歲時因脊椎開刀失敗、下半身癱瘓40年，今年3月6日一度傳出她痛到意志力崩潰而輕生住院，她5日出席關懷演藝人員端午節聯歡餐會，澄清當時沒有想不開，只是太痛而吃多了一點藥。不過那次住院也讓她的身體開始出現大翻轉，3月10日開始，她發現身體出現奇蹟，雙腳開始有了知覺，現在甚至還能「踢」，她期許自己有一天還能再站起來甚至走路。身為韓粉的她說，7月18日將到高雄表演，可能會見到她力挺出來選總統的高雄市長韓國瑜。

李珮菁大方承認自己是韓粉，「我覺得他做得很好，該罵的就罵，該說的就說，韓國瑜會讓我們台灣愈來愈好」。她說，雖然郭台銘經營能力很強也讓她敬佩欣賞，但他畢竟是經濟上的內行，而韓國瑜才是真正的政治人物，對政治內行，「我希望他們一起上啦！如果能合作就是第一名了！」

她與賀一航也是數十年好友，她感嘆人生每一個人都要走這樣的路程，但還是覺得遺憾，「當時他如果做化療，應該可以度那個關。但很多人想法不一樣，我對生死的看法比較瀟灑。我自己就很注意，也常定期做健康檢查。」她說自己14遡就進歌壇，過去兩人常一起在舞台上演出，他當主持人訪問她，所以跟很多主持人都很熟是好友。

(中時 )