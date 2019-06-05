金管處在青年農莊設置賞鳥隧道，有效減少人為干擾。（李金生攝）

栗喉蜂虎到金門作客，求偶和繁衍下一代。（李金生攝）

慈湖三角堡一帶也是「栗喉蜂虎」賞鳥的好地點之一。（李金生攝）

披著一身亮麗羽衣的栗喉蜂虎是金門最具特色的夏候鳥，在金門國家公園管理處打造人工營巢棲地和減少人為干擾後，走過3年前「莫蘭蒂」強颱襲境的陰霾，目前估計已有1218隻來到，7月高峰期是否再現往年盛況，十分受到期待。

這種在台灣並無分布，以擅於捕捉蜜蜂、蝴蝶和蜻蜓等昆蟲為食，有「夏日精靈」之譽的鳥類，每年4月陸續來到金門作客，9月中旬以後才會離開，五彩繽紛的美麗身影，一直是金門夏日的主角。

金管處統計，2011年曾出現3433隻來訪的盛況，最近7年的紀錄則是2012年2660隻、2013年1967隻、2014年2927隻、2015年2674隻、2016年2477隻與2017年1850隻、2018年2285隻。

其中，2016年的17級強颱「莫蘭蒂」襲境，造成金門500萬株大、小林木折損，帶來嚴重的生態環境破壞，栗喉峰虎的到訪數量，也被視為觀察指標之一。

金管處3年來在縣府、金防部的協助下，用心復原森林和生態環境，並在慈湖三角堡打造人工營巢棲地，以及青年農莊增置賞鳥隧道，提供更友善的作客環境，逐漸走出「莫蘭蒂」颱風的陰影。

最新監測顯示，今夏在全島最大夜棲地的瓊林水庫竹林，以及金龜山周邊木麻黃林、農試所旁竹園等3處，至今已紀錄到1218隻，7月高峰期是否再現往日盛況，將是觀察重點。

該處今夏首場栗喉蜂虎賞鳥活動，敲定6月8日在慈湖三角堡開跑，至7月14日每周六、日上午8時至12時登場，委託金門縣野鳥學會現場解說，民眾可自由參加。

(中時 )