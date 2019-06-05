彰化市公所舉辦卦山夕照～幸福鵲橋」未婚聯誼活動。（吳敏菁攝）

八卦山天空步道鳳凰木紅火。（吳敏菁攝）

把天空步道翻轉成為人間最美鵲橋，祝福天下有情人！彰化市公所使出觀光新創意，要讓人們再次眼睛一亮，看看卦山夕照與無倫比的美，也體驗樹海頂端的「凌波微步」，預先搶告7月27日舉辦「卦山夕照～幸福鵲橋」未婚聯誼活動，還提供了希臘愛琴海來回機票抽獎。

彰化市公所這次活動，提供125對青年男女，一起走「全台最長鵲橋」，訂於7月27日（星期六）下午1點半起至晚上9點，在彰化生活美學館天空、步道、八卦山大佛風景區舉行，這首浪漫進行曲，將長達7個半小時。

參加者都送愛情小物，80歲以上的年長情侶夫妻走過鵲橋更送特別禮，所有參與者都可以參加摸彩，獎項有iPhone手機、空氣清淨機、禮券等大獎，價值超過10萬元。

鵲橋另端大佛風景區廣場，則為參加聯誼的青年男女安排了浪漫的燭光晚餐和音樂饗宴；配對成功幸運者將可以帶回希臘愛琴海來回機票。此外，若於林世賢市長任內結婚的，加贈60吋電視乙部及金鏟子結婚禮。

林世賢說，天空步道人氣是有點退燒，但是現在正火紅的鳳凰木、八卦夕照，等等很多、很多，都美得讓人怦然心動，讓人熱情燃燒，只要用心，親近的八卦山還是可以發掘獨特的美，一起來走鵲橋，帶動幸福彰化。詳情請上彰化市公所網站。

(中時 )