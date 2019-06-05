把天空步道翻轉成為人間最美鵲橋，祝福天下有情人！彰化市公所使出觀光新創意，要讓人們再次眼睛一亮，看看卦山夕照與無倫比的美，也體驗樹海頂端的「凌波微步」，預先搶告7月27日舉辦「卦山夕照～幸福鵲橋」未婚聯誼活動，還提供了希臘愛琴海來回機票抽獎。
彰化市公所這次活動，提供125對青年男女，一起走「全台最長鵲橋」，訂於7月27日（星期六）下午1點半起至晚上9點，在彰化生活美學館天空、步道、八卦山大佛風景區舉行，這首浪漫進行曲，將長達7個半小時。
參加者都送愛情小物，80歲以上的年長情侶夫妻走過鵲橋更送特別禮，所有參與者都可以參加摸彩，獎項有iPhone手機、空氣清淨機、禮券等大獎，價值超過10萬元。
鵲橋另端大佛風景區廣場，則為參加聯誼的青年男女安排了浪漫的燭光晚餐和音樂饗宴；配對成功幸運者將可以帶回希臘愛琴海來回機票。此外，若於林世賢市長任內結婚的，加贈60吋電視乙部及金鏟子結婚禮。
林世賢說，天空步道人氣是有點退燒，但是現在正火紅的鳳凰木、八卦夕照，等等很多、很多，都美得讓人怦然心動，讓人熱情燃燒，只要用心，親近的八卦山還是可以發掘獨特的美，一起來走鵲橋，帶動幸福彰化。詳情請上彰化市公所網站。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。