已故藝人賀一航人生最後幾年大轉性，從過去沈迷賭博、甚至鬧過召妓吸毒負面新聞的浪蕩子，變成朋友眼中溫暖善良且愛家愛老婆愛朋友的好老人。其實他一直以來都有著善良貼心的一面，6月3日因癌症惡化辭世的他，13年前的這一天，還曾因為「拾金不昧」善舉而上警局。難能可貴的是，當時的他外傳尚欠三立總經理張榮華上千萬債務，卻不因此貪財，令13年前因此事採訪過他的記者印象深刻！

13年前的6月3日上午，事母至孝的賀一航到台北市中華路附近探望媽媽，準備開車離去時，突然瞥見公園電話亭裡有個錢包，於是順手撿起，邊開車邊翻皮夾才發現，裡頭居然有2萬多元台幣、3塊美金、5塊歐元，以及外國人居留證、健保卡、信用卡等重要證件，「我一看就知道是外勞的，心想這麼多錢，一個外勞要賺很久才能賺這麼多，一定很著急。」

因為不知道要把錢包送去哪裡，賀一航當時第一個想到的，是打給製作人好友王偉忠，「因為我看不懂英文，把對方名字拼音唸給王偉忠聽，他還跟我說好像是義大利文或是西班牙文」，後來他又打給當時主持的三立《黃金夜總會》監製「求救」，監製要他直接送去警察局。

雖然賀一航原本與朋友有約，仍決定把錢包送到當時他住家附近的南港分局，記者聞訊趕到想拍照寫新聞時，他還直喊著：「這樣很假仙咧！」反而是警察鼓勵他：「不會啦，拾金不昧是好事！」

當時的賀一航據傳尚欠三立總經理張榮華約1000多萬元債務，背著不少債務的他居然沒把錢包A走，還擔心失主著急，又親自送到警局，拾金不昧的精神連警察都稱讚。

(中時 )