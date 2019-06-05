檢舉達人勇於告發，樂此不疲，引發民怨也成為議員質詢的話題；南投縣警察局長陳木樹表示，警方執勤時，以確保安全、防止危害為目標，而不是以裁罰為目的，因此以勸導為主。

縣議員莊士傑、蔡孟娥、黃世芳等人，在縣議會聯合總質詢時指出，現在檢舉達人當道，從交通、攤商無所不檢舉，讓被檢舉人非常困擾，有些民眾臨時停車買早餐，就被檢舉；攤商只是為了養家活口，卻被逼到連一口飯都沒得吃！

陳木樹表示，縣內檢舉數最多的鄉鎮是埔里鎮和草屯鎮，每月各約2000多件，南投市則有1000多件，其他鄉鎮比較少，主要檢舉項目包括違規停車、臨時停車怠速，還有違規攤販等，因為有檢舉，警方就必須去處理，讓基層員警疲於奔命，被檢舉的人也很不諒解。

陳木樹說，針對經常被檢舉的道路、區段，警方都會邀集當地的里長、代表到現場會勘，研商如何解決停車空間不足和攤販違規問題。

(中時 )