火腿和養樂多進行跨聯盟交流賽，系列戰來到第二場，王柏融遇到從沒交手過的投手，也讓他的打擊在近2戰完全熄火。在2日單場5支5後，目前總計連7打數無安打，今日第3打席還敲出雙殺打，而火腿全隊受到養樂多39歲老將石川雅規8局好投壓制，全場僅擊出零星3支安打，最終以5比0終止近期8連不敗。

養樂多靠剛達成生涯百轟的37歲老將青木宣親，在首局擊出陽春炮先馳得點，接著第5局靠串連的4支安打、2次保送、1次高飛犧牲球，狂攻9人次、拿下4分，也將火腿先發投手杉浦稔大打退場，雖然火腿牛棚接力不再讓養樂多得分數，不過養樂多先發石川雅規好投，火腿無法吹起反攻號角。

39歲老將石川雅規主投8局無失分，僅被擊出3支安打、送出4次三振，還讓火腿開局前10名打者通通出局，彷彿回到2008年拿過央聯自責分率王的身手般，完全壓制火腿打線。而王柏融今天3打席分別是內野飛球、中外野飛球及雙殺打，在2日上演5支5超猛打賞後，出現打擊熄火小低潮，加上昨日首次進行跨聯盟交流賽4支0，目前已連7打數無安打，打擊率也掉落至2成89。

(中時電子報)