台中火力發電廠燃煤造成空氣汙染，危害人體健康，成為縣議員聯合質詢關切焦點；縣長林明溱表示，縣府日前控告台中火力發電廠後，中火仍然無動於衷，希望檢方盡速偵結起訴，以便據以求償。

南投縣議會進行縣政總質詢，縣議員黃世芳、游顥指出，台中火力發電廠燃煤造成的空氣汙染，危害南投縣50萬人的健康，尤其是埔里鎮和竹山鎮影響最嚴重，縣府除了提出告訴，還應有具體作為；另外，建議衛生局對全縣民眾進行胸部X光篩檢，確保健康。

縣議員于秀英則指出，PM2.5可能來自台中火力發電廠，也可能是雲林縣六輕的懸浮粒子，飄散到竹山鎮，縣府也應一併查明。

林明溱指出，汙染的空氣就是飄散到南投縣，希望地檢署明察秋毫，盡速起訴，讓縣民得到應有的補償。至於六輕部分，環保局也將進行調查，如果確認汙染竹山鎮空氣，不排除提出告訴。

衛生局長黃昭郎表示，縣府全縣40至65歲民眾進行每2年1次的胸部X光檢查，竹山、埔里空汙較嚴重下降為30歲以上，每年約1萬3000人受檢，異常比率約10％。

(中時 )