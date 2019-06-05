36歲女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，本月2日她突然宣布生下一女，尚未結婚的謝婷婷所生孩子的精主是誰，成為近日港媒追問的目標，今(5日)傳出小孩爸爸是謝婷婷在溫哥華認識的富二代，沈殿霞女兒鄭欣宜今被問此事，坦言已探望過謝婷婷的女兒，但不想多談精主，「母女平安最重要」。

謝婷婷過去唯一公開的男友是安志杰，近年她和「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）傳出緋聞，但鷹眼稱兩人「只是朋友」，謝婷婷半年後也翻盤表示從未認過，緋聞不了了之。消失在螢光幕前一年的謝婷婷，繼張柏芝去年底閃電當媽後，本月初也忽然公開生下一女，再度震驚演藝圈。

據《東網》報導，和謝婷婷從小就是好友的鄭欣宜，被問去年8月見面是否就知道對方懷孕？鄭欣宜不願多說，最後只好鬆口上月去溫哥華看過謝婷婷母女，她大讚謝婷婷女兒頭好壯壯，是個健壯的小嬰兒，也讚謝婷婷剛升格新手媽媽就很上手，至於孩子的爸是誰，鄭欣宜不肯說，只說母女平安就好，自己不會自薦當小孩乾媽，「不會輪到我，但我還是會很疼她」。

(中時電子報)