一名女網友在《Dcard》表示自己「好心被精親⋯」，原來她四日當天在豐原郵局附近，有名男子突然詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她好心戴男子去加油站加油。雖然載他過程中，原PO一度覺得對方靠自己離很近但也沒多想，沒想到回家後一脫外套，才發現男子竟然留精在她的外套上，讓她相當崩潰直呼「好噁心⋯真的好噁心⋯」。

女網友表示當時男子過來開口「不好意思，請問一下，最近的加油站在哪裡？」她先是說幫忙查看google地圖，看到地圖顯示950公尺，她便問「我的油不知道可不可以給你欸！」男子則表示「看來是不行」。

原PO看到對方手上有拿著一個寶特瓶，便開口問「還是我帶你去加油站裝？」男子就答應了上車。過程中女網友表示，「一路上覺得他離我很近、很擠」，就想說對方可能把包包放在胸前，且朋友也曾說過她的機車坐墊很滑，人坐著會一直滑到前面，她便沒有多想。

不過到加油站後，原PO發現對方才把背包拿到前面抱著，才知道「剛剛沒有包包在我們中間？」但又馬上浮現朋友的話「妳的機車坐墊很滑欸！都會滑到前面」，她便再度說服自己沒事。

原PO回家後，脫下外套時，發現外套背後有塊濕濕的痕跡。(翻攝自《Dcard》)

之後女網友看到對方只在寶特瓶裡加10幾塊錢的油，也不疑有他的認為「可能還是想回到他熟悉的加油站...」，也好心再將男子載回。不過崩潰的是，原PO回家後，脫下外套時，發現外套背後有塊濕濕的痕跡，她聞了一下，發現竟然是精液的味道，「沒錯⋯這真的是小⋯」，原PO崩潰的說「我快崩潰了⋯第一次遇到這種事⋯本來只是單純想幫助人⋯好噁心⋯真的好噁心⋯」

網友紛紛勸她報警，還有網友覺得她這樣太善良了留言「原po你太善良了，我在路上除非問路的，我講一講就走人不會帶其他的一律都不理」、「留著，報警，調監視器就好」網友也分享「拜託一定要去報警！我之前坐公車也被壞人噴精在褲子上，而且是下公車回家才發現，但還是報警了，後來還真的抓到壞人！也求償了，台灣的警察真的很厲害」。

(中時電子報)