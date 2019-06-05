《出發》紀錄片電影5/31全台上映

不讓超馬選手陳彥博1個人哭，高雄巿長韓國瑜明（6日）晚間9時15分，將邀請弱勢家庭學子，以及青創業者進電影院，到高雄喜滿客夢時代影城12廳，觀賞台灣之光陳彥博「出發」紀錄片，除了支持國片，也要給陳彥博最堅定的支持與鼓勵。

近期上映的「出發」，是台灣知名極限運動動員陳彥博的紀錄片，陳彥博5日曾在個人臉書上敘述「午夜場沒有賣出1張票」，為了不讓影廳空場，只好自掏腰包進場到影院，還曾忍不住在戲院哭了出來。

高巿府5日指出，韓國瑜明晚將率市府局處首長，並分別由教育局、青年局籌備處，邀請在地弱勢家庭學子、青創業者進到電影院，觀賞陳彥博這部歷時10年拍攝的極限運動超馬紀錄片。

韓國瑜表示，高雄對每一位努力的年輕人都伸開雙手，在對方最急需要幫忙的時候，給予最堅定且溫暖的關懷，除了陪青年學子觀賞這部勵志電影，也期待拋磚引玉，讓更多人看見陳彥博。

(中時 )