北韓今年發生嚴重饑荒，南韓政府5日在南北交流合作推進協議會會議上正式決定通過國際組織向北韓提供800萬美元援助。

韓聯社報導，其中450萬美元將提供給世界糧食計劃署（WFP）的改善營養項目，該項目是向北韓9個道60個郡的托兒所、福利院、兒童醫院等的嬰幼兒和產婦等提供營養食品。餘下的350萬美元將提供給聯合國兒童基金會（UNICEF），用於向北韓兒童和產婦提供治療餐、基本藥品、複合微量營養素等。

南韓政府將匯款給兩個組織，由其自行採購。據預測，匯款有望在下週執行。統一部有關人士前一天對記者表示，在向國際組織做出通報後會獲得一個匯款賬號，匯款通常需要三四個工作日。

南韓政府2017年9月也曾決定向上述兩大國際組織的對北韓援助項目提供800萬美元資金，但因美國保持對北韓制裁和施壓而未能執行。今年3月，聯合國糧農組織（FAO）和世界糧食計劃署發布報告指出北韓糧荒嚴重，韓美總統通電話就對北韓提供人道主義援助的必要性達成共識，南韓政府再次把援助提上議程。5月17日，南韓政府在國家安全保障會議（NSC）上決定重新推進800萬美元的對北韓援助項目。

南韓統一部當天發布新聞通稿就重新推進該項目的理由表示，國際組織等國際社會擔心北韓弱勢群體生活質量惡化，號召國際社會提供援助。

另一方面，除了此次援助之外，南韓國政府計劃另行推動對北韓糧食援助，具體時間、規模和方式還在討論中。

(中時 )