「國瑜夜市」重現花蓮，攤商提前5天備戰。(中天新聞提供)

花蓮觀光悶太久，終於盼到韓流造勢，帶動當地發大財。高雄市長韓國瑜造勢大會6月8日移師花蓮，由於地點選在熱鬧的東大門夜市旁，當天可望重現「國瑜夜市」盛況。東大門在地攤商盼韓國瑜的高人氣燒到花蓮，帶動花蓮觀光發大財。有店家預估人潮備料3倍以上，更有攤商提早5天卡位，甚至部分民宿業者，早就被攤商整棟包下來。

花蓮東大門夜市是東部地區最大的夜市，包括福町夜市、各省一條街、以及原住民一條街，有超過400個攤位聚集在此，各地觀光客到花蓮旅遊，少不了要到東大門夜市走一趟，體驗這裡的各式小吃。

中天新聞報導，東大門攤商現正馬不停蹄備料，因為韓國瑜6月8日將到花蓮造勢，帶動地方經濟。原住民攤商興奮地說，期待大家都來原住民一條街，還說韓國瑜人氣燒到花蓮，「燒死我好了」，讓花蓮人也有機會發大財。

上周61凱道造勢不能正大光明擺攤，這次來花蓮趁地利之便，國瑜夜市將重現花蓮。花蓮熱炒店老闆說，人潮、錢潮進來，花蓮也發大財。他說，店裡預計將備料比平常多3倍以上，各個攤商無不摩拳擦掌，甚至有攤商提前5天卡位，甚至同遭民宿業者也被整棟包租下來。

黃姓民宿業者透露，這周未房間部已訂滿。他說，攤商帶來很多觀光的效益，讓花蓮觀光出得去，大家發大財。人潮就是錢潮，韓粉不僅早早就位，更要讓韓家軍氣勢在東台灣燃燒，一路挺韓國瑜進軍2020。

(中時電子報)