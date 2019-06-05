端午節最應景的美食就是粽子，南投醫院提醒要控制體重及慢性病患者，要注意飲食控制。另外，端午節連假，南投醫院照常提供門診、24小時急診、小兒專科急診及婦產科接生服務。

南投醫院營養室主任蔡秀雯，提醒糖尿病患者應盡量選擇五穀粽，減少升糖；膽固醇高及三酸甘油脂高的患者，可選擇水蒸、水煮的南部粽，減少膽固醇及飽和脂肪酸的攝取；高血壓患者，應選擇調味較少的粽子，並且盡量避免再添加醬油膏、甜辣醬等醬料，控制鈉量的攝取；高尿酸血症者，要注意避免魷魚、干貝、鮑魚、冬菇、蝦乾、花生等高普林食物，並避免攝取過多油脂，以免影響尿酸的代謝；吃粽子時，可搭配青菜、水果，並多攝取水分。

南投醫院院長洪弘昌表示，肉粽的糯米成分不易消化，腸胃道功能較差的民眾要特別留意，少量多餐攝取，淺嘗即可，別食用過量，並應注意均衡飲食的搭配，以免引起腹脹等腸胃問題。

(中時 )