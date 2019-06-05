韓光渭(圖/中央研究院)

「雄風飛彈之父」的前中科院雄風計畫主持人韓光渭少將，上週過逝，享壽89歲。雄風飛彈是我武器研製最動人心魄也最有成就的一章，韓光渭自始參與雄風計畫，更是第二任主持人，自1982年12月16日起，直到1995年2月1日自中科院退休，其人一生對國防科技貢獻卓越。

韓光渭生前曾撰寫回憶錄談雄風一型飛彈研發經過，說了很多秘辛，曾為研發雄風飛彈，多次求見蔣經國未果。韓光渭回憶錄曾在《旺報》連載刊登。

韓光渭說，雄風一型飛彈是1971年先總統蔣公核准研發的，是以「先求有再求好」為原則。在研究飛彈的重要設備(例如風洞)沒有建好前，就於1975年開始試射；1978年10月10日的國慶閱兵首次展出，同年海軍開始接收，擔任戰備。但很不幸地，飛彈命中率逐漸下降，1982年全面研改。隨後開始有雄二、雄三飛彈等家族系列，成為國軍最重要的反制武器。

(中時 )