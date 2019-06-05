夏天的夜晚溼熱難耐，不好入眠。花上大把的銀子開冷氣是唯一的選擇嗎？其實，在你不得不開冷氣之前，不妨先試試這7種方法。

誰說「夏日炎炎正好眠」？酷暑讓人昏沉想睡，但真正躺在床上，卻又不一定睡得著。開冷氣睡吧！那就等著收下個月高額的電費帳單，可能會把你嚇到更睡不著。

為了替大家省荷包，以下整理了一些不使用冷氣的消暑入眠法，不妨一試。

1.善用深色窗簾

室內的窗簾是夏季入眠的好幫手。一副深色的窗簾，或背後有塗層的遮光窗簾，可阻擋炎熱的強光直射。

但秘訣在於，早上出門時先將窗簾拉上，遮擋陽光進入室內，待晚上回到屋內，室內溫度會比完全不拉上窗簾，或使用淡色系窗簾，更來得涼爽。室內溫度降低，晚上會比較好入眠。

2.降低濕度

美國睡眠協會（National Sleep Foundation）指出，相對溼度50％最適合入眠。在不使用冷氣的情況下，用除濕機降低室內濕度，也會使身體感覺較為乾爽，進而容易入睡。如果不想使用除濕機，那麼將房門與窗戶全都打開，增加室內通風，流動的風可帶走些許濕氣，使屋內不那麼潮濕。

3.睡前洗澡

水是降暑利器，不管今天已經是第幾次沐浴，睡前再洗一次，將一整天附著於毛孔的汗水洗掉，皮膚清爽，就會好睡。

但洗澡的溫度要注意，以皮膚覺得不冷不熱比較好。冷水澡並不適合有心血管健康疑慮的人，因為從暖烘烘的室內突然接觸到冷水，會使血管突然收縮。另一方面，如果水溫過熱，洗完滿頭大汗，可能不久之後，汗水沾黏的況狀又會回來。

4.電扇前放一盆冰塊

覺得夏天熱到連電風扇吹出來的風都是熱的嗎？放一小盆冰塊在電扇的前方，吹出來的風會比較涼爽。別將冰塊盆放在走路容易經過之處，炎炎夏夜冰塊融得快，要避免在朦朧之中起床時將盆子踢倒，或一腳踩進水裡。

5.換成透氣寢具

還在使用今年過年時的床單？適合冬天使用的寢具不一定適合夏天，如果床單摸起來有潮濕黏膩感，不如換成較能透氣、排濕的寢具，如棉布或麻織的床單、枕頭套，睡起來會比較乾爽。內、睡衣也以棉麻材質為佳。

6.床前放一杯水

持續出汗會使人睡不安穩，睡前補充一些水份，有助身體降溫，會比較好睡。

7.避免過多酒精性飲料

天氣炎熱，來杯冰啤酒，真是透心涼。不過，睡前還是小酌、適量就好。如果喝得太多，會使人感到全身發熱；如果沒醉倒，反而更不易入睡。

(中時電子報)