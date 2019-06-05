新北市中和區中安段危老重建案今（5）日舉行動土典禮，在全體住戶30年老鄰居的好情感共識下，成功申請危老重建計畫，拆掉原本老舊斑駁的公寓，邁出建物重生的第一步。

中和區中安段危老重建案鄰近捷運永安市場站，建築基地面對中和四號公園及國立台灣圖書館。住戶表示，地上建築物前身為屋齡超過30年的5層樓舊公寓，全體住戶共計20戶，因為都是已經居住30年的老鄰居，彼此感情融洽，考量原建築物未設置電梯十分不便，且屋況老舊有結構安全上疑慮，為提升未來居住安全與使用機能，故相當積極討論，全體同意危老重建計畫，在市府16天的行政審查天數下，如今終於圓滿結果，未來原址將有一棟臨近捷運的新宅，在公園綠蔭及國圖書香中重生。

本案結合新北市政府工務局、開發單位與復興商工產官學合作，進行「綠INN中安街建築工程施工圍籬綠美化圖像設計」，參與比賽的學生十分踴躍，重視學生創意與美化環境的億安建設，也將獲得優選的各項作品展示在新建案的圍籬上，期許能夠形成產官學良好的互動風範。

從危老條例發布上路至今2年，新北市危老重建核准案量已達38案，為全國核准案量最多且高效率推動的城市，顯示新北市政府協助改善民眾居住安全的決心與行政高效率。

新北市都市更新處特別提醒，危老條例提供施行起3年內（2020年5月9日止）申請的重建計畫即給予10％容積獎勵，民眾可盡快完成整合並向市府申請重建計畫，以免錯失時程獎勵優惠，同時亦可快速改善居住環境。

(中時 )