中科院傍晚發布新聞緬懷前雄風計畫主持人韓光渭將軍，並指出，韓光渭於日前安詳辭世，享壽89歲，本院深感哀悼與不捨，並將於近期為韓將軍辦理追思儀式，以緬懷其貢獻與勳業。

雄風飛彈之父韓光渭博士。(圖/雄三飛彈總工程師 張誠博士臉書)

中科院說，韓光渭將軍，早年投入海軍機械學校就讀，爾後赴美取得美國海軍研究院電機博士學位後歸國服務，並於民國53年當選第二屆十大傑出青年，後於民國55年迄84年於中科院服務，更曾於本院服務期間獲選為中央研究院院士榮銜，堪為中科院研發人員之表率，韓將軍於本院擔任雄風計畫主持人期間，成功研發雄風一型、雄風二型飛彈，素有「雄風飛彈之父」之美譽，也為本院今日雄風飛彈奠下成功之基礎，對於我國海軍制海武器建立及維護國家安全有重大貢獻。

中科院指出，韓光渭榮退後，持續於國內交通大學、台灣大學及元智大學等校擔任教授，奉獻教育，作育英才，其一生光榮事蹟，均令人感念與追思。

(中時 )