國民黨初選競爭激烈，目前規劃在10日公布參與2020總統黨內初選的名單後，也將在11日舉辦「參選同志座談會」，向大家說明國政願景發表會形式，以及民調執行方式等。對於近日有多名有意參選者主張納手機民調，黨務人士今表示，會中也將由民調執行小組進行說明。

國民黨中央提名五人小組近日陸續拜會前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜等人，並將在6日與前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘會面；其中，周錫瑋也已在今日「搶頭香」繳納選務作業費500萬，張亞中則預計6日繳納。

黨務人士今指出，國民黨將在10日公布總統黨內初選的參選名單，並規劃11日舉辦「參選同志座談會」，由五人小組召集人、副主席兼秘書長曾永權主持，會中將由智庫向參選人說明國政願景發表會形式、要如何進行，像是每人發言時間、提問方式等，並由民調執行小組說明民調執行的方式。

至於參選人可能提及手機民調，黨務人士也說，將由民調執行小組說明當初建議中央的原因，一定有學理、實務相關基礎。對於初選是否還有可能納手機民調？黨務人士則說，初選作業要點是經過中常會決議通過的，若要修改也必須由中常會修改，屬於中常會職權。

(中時 )