美國總統川普政府4日宣布加強對古巴制裁，禁止美國郵輪、私人遊艇或教育交流團到訪當地，禁令於5日實施。美國政府一直指控古巴支持委內瑞拉總統馬杜羅，此舉將切斷古巴政府的一大資金來源。

美國國務院發布的新聞稿稱：「美國要讓古巴為其對古巴人民的打壓、在委內瑞拉的干預及參與馬杜羅引發的危機負責任。馬杜羅在古巴的幫助下，造成人道災難，導致地區局勢不穩。」

美國國家安全顧問波頓在推特上表示，美國政府已透過終止「隱藏旅遊業」以加強總統對古巴的政策，稱：「我們會繼續限制古巴取得美國資金。」政府稱將容許已付費的市民繼續旅程，惟具體程序尚不清楚。

今年首4個月內，共有25萬名美國遊客到訪古巴，預料本次制裁將對其經濟造成巨大打擊。古巴外長羅德里格斯批評，美國尋求扼殺古巴經濟、破壞古巴人民的生活水平，以迫使古巴作出政治讓步的計畫不會得逞。

古巴政府上月因美國收緊制裁及委內瑞拉減少援助，開始實施食物配給。挪威郵輪及皇家加勒比郵輪等公司呼籲已購票乘客稍安勿躁，後者宣布５日至６日的郵輪班次將取消停靠古巴。

(中時 )